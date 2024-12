Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "X"dəki rəsmi hesabında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:

