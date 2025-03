2025-ci ilin yanvar-fevral ayında Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 137 ev alıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Statistika qurumu məlumat yayıb.

Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə bu ilin yanvar ayında 50, fevral ayında isə 87 ev alıblar



Bundan başqa, vətəndaşlığa görə ən çox mənzil satışı Rusiya, İran və İraq vətəndaşlarına edilib.

