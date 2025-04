Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) Gəncə-Daşkəsən Regional Bölməsinə yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Hüseyn Abdullazadə təyinat alıb.

Qeyd edək ki, Hüseyn Abdullazadə daha əvvəl AQTA-nın Dağlıq Şirvan Regional Bölməsinin rəisi vəzifəsində işləyib.

