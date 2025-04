4 bürcə sirr vermək olmaz - Qeybət etməyi sevirlər

Ağzında söz qalmayan bürclər, ümumiyyətlə, olduqca sakit və özünə çəkici insanlar olaraq tanınır. Bəzi bürclər emosional baxımdan daha içə dönük və susqun olurlar, bu da onlara "ağzında söz qalmayan" təəssüratı verə bilər.

Metbuat.az milli.az-a istinadən həmin bürclərdən bəzilərini təqdim edir:

1. Oğlaq (22 dekabr - 19 yanvar)

Oğlaqların ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlərindən biri, danışmağa başlayınca çox danışmasalar da, dərindən düşünmək və təhlil etməkdir. Sözləri seçərkən diqqətlidirlər və çox vaxt hər şeyi detallı şəkildə ölçüb-biçirirlər. Ağzında söz qalmayan Oğlaq, öz düşüncələrini yaxşı bir şəkildə strukturlaşdırmaq üçün vaxt ayırır.

2. Balıqlar (19 fevral - 20 mart)

Balıqlar hissiyatlı və çox düşündükləri insanlardır. Hissləri onları güclü şəkildə yönləndirir, lakin bəzən özlərini ifadə etməyi çətin tapırlar. Çox vaxt öz daxili dünyasında olduqları üçün ətraflarındakı insanlarla açıq danışmaqda çətinlik çəkə bilərlər. Beləliklə, əgər bir Balıq "ağzında söz qalmayıb"sa, demək ki, artıq ürəyində nə var, deyəcək.

3. Qız (23 avqust - 22 sentyabr)

Qız bürcü insanları da əslində "ağzında söz qalmayan" insanlardır. Onlar həmişə düşünərək və təhlil edərək danışırlar. Hər sözü, hər fikir hər zaman yaxşı düşünülmüşdür. Onlar çox vaxt içlərindəki duyğuları birbaşa ifadə etməkdə çətinlik çəkir və yalnız həqiqətən vacib olduğuna inandıqları zaman danışırlar. Bu da onlara sözlərini diqqətlə seçməyi öyrədir.

4. Şir (23 iyul - 22 avqust)

Şir bürcləri xarizmatik və güclü şəxsiyyətlərdir, amma bu o demək deyil ki, onlar hər zaman danışır. Şirlər, əgər özlərini yetərincə ifadə edə bilərlərsə, az danışıb çoxunu əməlləri ilə göstərməyi üstün tuturlar. Onlar çox vaxt nə dediklərini öncədən düşünür və gözəl danışmağa üstünlük verirlər. Ağzında söz qalmayan bir Şir çox zaman öz sözlərinə inanır və bu da onlara sakit olmağı təmin edir.

