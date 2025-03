İran ABŞ Prezidenti Donald Trampa cavab məktubunda birbaşa danışıqlardan imtina edib, ancaq dolayı, vasitəçilər üzərindən danışıqlar mümkündür.

Metbuat.az İran KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian deyib.

O, İranın dolayı əlaqə kanallarını heç vaxt bağlamadıqlarını vurğulayıb.

