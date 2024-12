Xəbər verdiyimiz kimi, 4 kq qızılı ölkədən çıxarmaq istəyən Əfsər Mirzəliyev Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında saxlanılıb.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Ə.Mirzəliyev məşhur polkovnik Abdulla Mirzəliyevin qardaşı oğludur.

