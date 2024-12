İlon Mask "adını" dəyişdi

Amerikalı iş adamı, X-in sahibi, həmçinin "SpeysX", "Tesla" və "Neuralink" şirkətlərinin rəhbəri İlon Mask qeyd edilən sosial şəbəkədəki profilinin adını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, milyarderin yeni adı Kekius Maksimus (Kekius Maximus) olub.

Bundan əlavə, Mask öz profilinin avatarını da dəyişib.

İndi orada qədim Roma Legionerinin hərbi formasında "Pepe qurbağası" təsvir olunub. Personajın əlində "PlayStation 4"ün "DualShock 4"ünə bənzər "controller" var.

Milyarder öz profilindəki dəyişiklikləri şərh etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.