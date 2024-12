Yeni ili dünyada ilk qarşılayan Sakit okeandakı Tonqa, Samoa və Kiribati adaları olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Sun” nəşri məlumat yayılıb. Kiribatidən sonra 2025-ci ilə Yeni Zellandiya və Çatem adaları keçib.

Avstraliya isə yeni ilə Sidneydə keçirilən ənənəvi atəşfəşanlıqla girib.

Qeyd edək ki, 2025-ə ən gec daxil olan yerlər Hovlənd və Beyker adaları olacaq.

