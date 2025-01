​2025-ci ildə evlənmək üçün əlverişli və əlverişsiz tarixlər

Yaxın gələcəkdə ailə qurmağı planlaşdırırsınızsa, 2025-ci ildə hansı tarixlərin evlilik üçün əlverişli olacağını və hansının uğursuz sayılacağını bilmək vacibdir.

Metbuat.az lent.az-a istinadla bu il evlənmək üçün əlverişli və əlverişsiz tarixlərin təqdim edir.

2025-ci ildə evlilik üçün Ay təqviminə görə tarixlər

Mərasim üçün ən yaxşı tarixi tapmaq üçün ay təqvimindən istifadə edin. Ayın həyatımızda baş verən bütün hadisələrə güclü təsiri məlumdur. Astroloqlar deyirlər ki, sevgililər arasında münasibətləri rəsmiləşdirmək üçün ən yaxşı dövr Ayın böyüdüyü vaxtdır. O, əlaqənizin güclənəcəyini və uzunmüddətli tərəfdaşlığa ümid edə biləcəyinizi vəd edir.

Ancaq bütöv Ay dövründə evlənməyi planlaşdırmamalısınız. Bu dövr qeyri-sabit sayılır, güclü emosional dalğalanmalara səbəb olur. Üstəlik, 2025-ci il astrologiyada Qara dul ili hesab olunur, ona görə də, mümkünsə, evliliyi tamamilə təxirə salmaq daha yaxşıdır.

2025-ci ildə nə vaxt evlənmək lazımdır: əlverişli, neytral və əlverişsiz günlər:

1. Yanvar:

1. Əlverişli günlər: 6, 23, 27;

2. Uğurlu günlər: 4, 5, 22, 25, 29, 30, 31;

3. Əlverişsiz günlər: 10, 11, 12, 17, 18, 21.

2. Fevral:

1. Əlverişli günlər: 2, 3, 24, 26;

2. Uğurlut günlər: 1, 5, 20, 25, 27, 28;

3. Əlverişsiz günlər: 6, 7-9, 13-16.

3. Mart:

1. Əlverişli günlər: 3, 5, 24, 26;

2. Uğurlu günlər: 1, 2, 4, 6, 25, 27, 30, 31;

3. Əlverişsiz günlər: 8, 10, 11, 15–17, 18, 21.

4. Aprel:

1. Əlverişli günlər: 2, 22, 30;

2. Uğrlu günlər: 1, 5, 14, 21-25, 26, 30;

3. Əlverişsiz günlər: 8, 12, 13, 15, 18, 19.

5. May:

1. Əlverişli günlər: 2, 21, 24, 31;

2. Uğurlu günlər: 1, 3, 4, 5, 7, 12, 23, 25, 29, 30;

3. Əlverişsiz günlər: 6, 9, 10, 13–16, 17, 27.

6. İyun:

1. Əlverişli günlər: 2, 20, 23, 30;

2. Uğurlu günlər: 1, 3, 4, 18, 19, 26, 28, 29;

3. Əlverişsiz günlər: 6, 7, 13, 14, 17.

7. İyul:

1. Əlverişli günlər: 2, 23, 28;

2. Uğurlu günlər: 1, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31;

3. Əlverişsiz günlər: 4, 6, 11, 13, 15

8. Avqust:

1. Əlverişli günlər: 20, 21, 26;

2. Uğurlu günlər: 6, 14, 18, 25, 26, 29, 30;

3. Əlverişsiz günlər: 2, 5, 9, 12, 15, 16, 19.

9. Sentyabr:

1. Əlverişli günlər: 16, 22, 28;

2. Uğurlu günlər: 17, 21, 24-27, 29;

3. Əlverişsiz günlər: 6, 11, 12, 13, 14, 23, 30

10. oktyabr:

1. Əlverişli günlər: 1, 15, 27;

2. Uğurlu günlər: 6, 16, 20, 22, 24, 26;

3. Əlverişsiz günlər: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 31.

11. Noyabr:

1. Əlverişli günlər: 19, 20, 26;

2. Uğurlu günlər: 3, 15, 23, 24, 25, 27;

3. Əlverişsiz günlər: 1, 2, 4, 6-9, 11, 13, 28, 29.

12. Dekabr:

1. Əlverişli günlər: 17, 18, 22, 24;

2. Uğurlu günlər: 10, 19, 23, 25, 26, 27, 29;

3. Əlverişsiz günlər: 9, 12-14, 15, 16, 19, 20, 22, 24.

Bundan əlavə, hər ayın özünəməxsus əlverişli və əlverişsiz günləri var. Onlar da nəzərə alınmalıdır. Məsələn, müxtəlif təqvim dövrlərində müəyyən tarixlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və həyatda dönüş nöqtəsi ola bilər.

Məsələn, 2025-ci ilin yanvarında bunlar 2, 6, 23 və 27, martda isə 3, 5 və 24-cüdür.

