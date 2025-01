Rejissor Ceff Baena Los-Ancelesdəki evində ölü tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadənxəbər verir ki, 47 yaşlı rejissorun meyiti dünən səhər aşkarlanıb.

Aktrisa Aubrey Plaza ilə evli olan Ceff Baenanın hansı şəraitdə öldüyü hələ məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.