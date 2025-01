Juninyonun satışı ilə "Qarabağ" diqqətləri üzərinə çəkəcək - Ekspert

Bir neçə gündür "Qarabağ"ın futbolçusu Olavio Juninyonun transfer məsələsi gündəmdədir. Oyunçuya həm İspaniyanın "Sevilya", həm də Braziliyanın "Flamenqo" klublarından da təkliflər gəlib. İstənilən halda 2028-cı ilin iyununa qədər "Qarabağ"la müqaviləsi olan futbolçunun qərarı hələlik bəlli deyil.

Bəs ümumiyyətlə, “Qarabağ”ın inkişafı üçün hansı oyunçuları göndərmək və ya əvəzləmək daha uğurlu qərar olar?

Bu barədə idman eksperti Elmar Rza Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, burada konkret ad çəkmək doğru olmaz, lakin "Qarabağ"da axsıyan mövqelərin olduğu bəllidir:

“Məsələn, müdafiənin mərkəzinə, hücumun sağ cinahına keyfiyyətli transferlərin edilməsi şərt kimi görünür. Yarımmüdafiəyə daha yaradıcı oyunçuların cəlbi də arzuolunan transferlərdəndir. Həmçinin indiki məqamda Juninyo gedəcəyi təqdirdə onun yerini də doldurmaq gərəklidir. Haşiyəyə çıxaraq qeyd edim ki, braziliyalı hücumçunun mümkün satışı klubun transferin bazarında diqqətləri öz üzərinə çəkməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Gələcəkdə təmsilçimizin daha yaxşı satışlar etməsinə, eləcə də bəzi əcnəbi futbolçular üçün uyğun vitrin olmasına gətirib çıxara bilər”.

Ekspertin fikrincə, bundan əlavə Ağdam klubunda bəzi futbolçuların yaşları etibarilə daha yaxşı əvəzləyiciyə ehtiyacı var:

“Bəzən ehtiyat qüvvənin də istənilən səviyyədə olmaması avrokuboklarda özünü daha çox büruzə verir. Bu səbəbdən inkişafa meyilli, potensiallı yaşı daha uyğun futbolçuların da heyətə cəlbinin böyük önəmi var”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

