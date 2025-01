​İran PKK-ya PUA satacaq

İran Türkiyənin hərbi əməliyyatlarına qarşı çıxmaq üçün Suriyadakı YPG/PKK qruplaşmasına 1500 kamikadze dron tədarük etməyə razılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Yeni Şəfəq " qəzeti məlumat yayıb.

Məlumata görə, İran nümayəndələri ilə terror təşkilatı arasında görüş İraqda baş tutub. PKK-çılar İrandan əvvəlcə 2000 pilotsuz təyyarə tələb ediblər. Lakin İran nümayəndələri yalnız 1500 ədəd təmin edə biləcəklərini deyiblər.

Razılaşma əldə olunmasına baxmayaraq, Türkiyənin yaxından izləməsi və Suriyaya hər hansı pilotsuz təyyarənin ötürülməsinə mane olmaq təhlükəsi səbəbindən daşınma gecikdirilib.

Qeyd olunur ki, razılaşmanı əngəlləmək əzmində olan Türkiyənin səyləri İran və YPG/PKK arasında əməkdaşlığı dayandırıb.

Əlavə edilib ki, Türkiyənin təzyiqi altında YPG/PKK alternativ strategiyaya - aşkarlanmamaq üçün pilotsuz təyyarələrin ayrı-ayrı hissələrlə daşınması planını həyata keçirmək istəyir. Lakin Türkiyənin sərhəd boyu əməliyyatlarını davam etdirməsi səbəbindən bu strategiyanın uğuru şübhə altında qalır.

