Bakıda fəaliyyət göstərən “Funda Hospital”ın rəhbəri Sevdiyar Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az-ın Qafqazinfo.az-a istinadən məlumatına görə, o, ötən gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetininin 1978-ci il məzunu olan S.Əliyev, 1979-2000-ci illərdə Mingəçevir şəhər Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında çalışıb. Terapevt 2000-ci ildən “Funda”danın baş-həkim idi.

