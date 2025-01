Şəmsəddin Xanbabayev vəfat etdi

Xaçmazın sabiq icra başçısı Şəmsəddin Xanbabayev vəfat edib.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, o, bu gün 86 yaşında Xaçmaz şəhərində dünyasını dəyişib.

Mərhum Bakı şəhərində dəfn olunacaq.

Qeyd edək ki, Şəmsəddin Hüseynqulu oğlu Xanbabayev 1939-cu ildə Ordubad rayonu, Aşağı Əndəmic kəndində doğulub.

1976-cı ildən Naxçıvan MR Kommunal Təsərrüfatı nazirinin müavini, 1977-ci ildən Ordubad Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri, 1980-ci ildən Ordubad Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1983-cü ildən Naxçıvan Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1990-1992-ci illərdə Naxçıvan MR Dövlət Plan Komitəsinin sədri, Naxçıvan MR baş nazirinin müavini, 1992-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri, 2000-2004-cü illərdə isə Azərbaycan əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini vəzifələrində çalışıb.

2004-cü ildə Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib. 2019-cu ildə icra başçısı vəzifəsindən azad edildikdən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Xaçmaz rayon təşkilatının sədri vəzifəsində çalışıb.

