Ötən gün vəfat edən aktrisa Çimnaz Sultanovanın oktyabr ayında vəziyyəti pisləşib və əməliyyat olunubmuş.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, onun ayyarıma yaxşı olacağı deyilib. Əməliyyatdan 21 gündən sonra yaxşılaşıb və ayağa durub.

Lakin bir müddət əvvəl onun vəziyyəti yenidən ağırlaşıb. Aktrisanın əməliyyat yarasından qanaxması olub və o, reanimasiyaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, 43 yaşlı aktrisa Çimnaz Sultanova 15 yanvar tarixində bağırsaq xərçəngindən vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.