Trampın növbəti hədəfi İran olacaq - Elxan Şahinoğlu

Ötən gün Donald Tramp ikinci dəfə ABŞ-də prezident kimi fəaliyyətinə başladı. Bir çox ölkə başçıları bu münasibətlə onu təbrik etdi. Həmçinin İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu da Trampa təbrik mesajı ünvanlayanlar sırasındadır. Netanyahunun mesajında bildirilib: "Əminəm ki, biz İranın terror oxunun məğlubiyyətini başa çatdıracağıq və regionumuz üçün yeni sülh və rifah dövrünü açacağıq".

Bəs İsrail höküməti ilə Tramp münasibətlərinin inkişafı fonunda İrana hücum ola bilər?

Bu barədə “Atlas” Araşdırmalar Mərkəsizinin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinoğlu Metbuat.az-a bildirib ki, Tramp administrasiyasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri İran olacaq.

Onun sözlərinə görə, İrana qarşı iki ciddi tələb səslənəcək:

“Birincisi, İran bölgədəki terrorçu və silahlı qruplaşmalara dəstəkdən əl çəksin. Söhbət HƏMAS, Hizbullah və Yəməndəki husilərdən gedir. Əgər bu dəstək davam edərsə, əlbəttə, Tramp administrasiyası İsraillə birgə ittifaq içində İrana təzyiqi artıracaq. Bu halda İrana ünvanlı zərbələr də endirilə bilər. İkinci tələb isə İranın nüvə çalışmalarından imtina etməsidir. Sözdə nüvə çalışmalarını apardıqlarını etiraf etmirlər, amma əməldə beynəlxalq aləm İrandan hər zaman şübhəlidir. Bu məsələdə də İsrail və Amerika İrana təzyiqi artıracaq”.

Politoloq qeyd edib ki, İranın bölgədəki terrorçu silahlı qruplaşmaları xeyli zəifləyib:

“HƏMAS və Hizbullah başsız qalıb, Əsəd rejimi devrilib. Yəni faktiki təhlükə İran sərhədinə gəlib yaxınlaşır. Amma çox təəssüf ki, İran mühafizəkar dairələri siyasətlərini dəyişmək istəmirlər. Elə Azərbaycana münasibətdə də bunu görürük. Ona görə də Tramp administrasiyası Rusiya-Ukrayna məsələlərini bitirəndən sonra istər-istəməz növbəti hədəf kimi İranı seçəcək”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.