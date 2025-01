Bakının bir rayonunda 3 nəfər dəm qazından boğulub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.

Rayon sakinləri – 1977-ci il təvəllüdlü İlqar İsçayılov, 1982-ci il təvəllüdlü Andrey Lakutin və 1971-ci il təvəllüdlü İrina Kərimova yaşadıqları evlərdə dəm qazından boğularaq ölüblər.

Hər üç faktla bağlı Sabunçu rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.