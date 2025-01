21 milyonluq tenderin qalibi bəlli oldu

Azərbaycanın ən nəhəng informasiya resursunun hazırlanmasına start verilib. Bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinin elan etdiyi “Milli Məkan Məlumatları İnformasiya Sisteminin yaradılması” ilə bağlı elan edilən 21 milyonluq tenderin qalibi "CASPEL" şirkəti olub. Tenderin ehtimal olunan qiyməti 21 milyon 881 min 253 manat idi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan İnternet Forumunun sədri Osman Gündüz öz facebook səhifəsində paylaşım edib:

"250 səhifəlik texniki şərtlər toplusundan görünürdü ki, layihə ölkə miqyasında bütün mövcud coğrafi məlumatların toplanması, saxlanması, emal edilməsi və istifadəsi üçün nəzərdə tutulan bir informasiya sistemini yaratmağı hədəfləyib. Layihədə çoxsaylı məlumatların (topoqrafik, geoloji, ekoloji, şəhər yolları, su şəbəkələri, elektrik xətləri , su hövzələri, meşə sahələri və ya çirklənmiş bölgələr, şəhərsalma planları , fərdi torpaq mülkiyyətlərinin qeydiyyatı və kadastr məlumatları və s.) inteqrasiya olunduğu rəqəmsal resursun yaradılması nəzərdə tutulur. Tenderə Azərbaycanın ən böyük İT şirkətləri "Best Comp", "CASPEL", "SİNAM", "ULTRA" şirkətləri qatılmışdı. Tenderlə bağlı müddət bir neçə dəfə uzadılsa da, uzun müzakirələrdən sonra artıq məlumat verilib ki, "CASPEL" şirkəti, "Cyberpoint" və "RİSK" şirkətləri ilə birləşərək bu tenderi udub və adı çəkilən informasiya resursunun hazırlanması ilə bağlı 19 milyonluq bir müqavilə imzalanıb. Görünür ki , ölkənin ən böyük İT şirkəti olan "CASPEL" üçün də təklikdə bu tenderdə qalib gəlmək çətin olub".

O.Gündüz bildirib ki ki, uzun illər bu layihəni reallaşdırmaq mümkün olmayıb. Prosesə az qala 10 il bundan öncə başlanıb və ən geci 2019-cu ilə hazır olmalıydı:

"Əvvəllər bu sahə ilə Dövlət Torpaq Komitəsi, sonradan Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, ASAN, RİNN, sonradan İqtisadiyyat Nazirliyi müxtəlif formalarda məşğul olub. İllər öncə hətta İsrailin “Ofek Aerial Photography” şirkətilə müqavilələr də bağlanmışdı. Amma nədənsə sonralar bu reallşmadı. Görünür ki, hökumət bu cür strateji bir layihəni yerli şirkətlərə verməyi üstün tutub, hansı ki, hesab edirəm bu, çox doğru bir yanaşmadır. Bildiyim qədər artıq "CASPEL" partnyor şirkətlərlə birgə Milli Məkan Məlumatları infrastrukturunun qurulmasına və informasiya sisteminin hazırlanmasına start verib. Ümid edirəm, "CASPEL" və digər partnyorlar maraqlı tərəfləri də bu nəhəng layihənin icrasına cəlb edəcəklər".

Mütəxəssisin fikrincə, İN-in yetərincə ictimai əhəmiyyət kəsb edəb bu layihənin icrasına ictimai nəzarət imkanlarını yaratması da çox vacibdir:

"Tenderdə konsorsium formasında qalib olan hər bir şirkətin sektordakı təcrübəsini nəzərə alaraq ümid edirəm ki, hamı üçün əlçatan olan, ən yüksək texnologiyalar əsasında qurulan bir faydalı informasiya resursu ortaya çıxara biləcəklər. Məncə, bu resursun rəqəmsal hökumət infrastrukturuna inteqrasiyası ilə yanaşı, hazırda qurulması nəzərdə tutulan Superkompüter Mərkəzinə də inteqrasiya etmək doğru olardı. Kritik resursların siyahıları açıqlanmasa da, düşünmək olar ki, bu cür strateji və ciddi bir informasiya resursu da dərhal kritik informasiya infrastrukturuna və DTX və XRİTDX-nin nəzarət perimetrinə daxil edilib. Düşünürəm ki, dövlət və özəl sektor üçün, həmçinin elm sektoru və vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan bu nəhəng ictimai resurs ölkənin rəqəmsal transformasiyası üçün, daha doğru və effektiv qərarların qəbulu üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



