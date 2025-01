Azərbaycan Texnologiya Universitetinin (AZTU) dosenti Tofiq Məmməd oğlu Hacıyev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AZTU məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Tofiq Hacıyev Maşın mühəndisliyi və logistika kafedrasının dosenti olub.

