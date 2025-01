Bakının məşhur bazarı bağlandı - FOTO

Bu gündən “Keşlə bazarı”nın "Avrohom" (Eurohome) tikinti materialları bazarında xüsusi inşa edilən sahəyə köçürülməsinə başlanılıb.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, artıq bazardakı əşyalar və məhsullar yeni ünvana daşınır.

Bu gün səhərdən etibarən bazar bağlanıb, gələn alıcılara artıq buranın fəaliyyət göstərməyəcəyi deyilir.

Satıcılar bildirirlər ki, bazardan daşınan məhsulların böyük hissəsi "Avrohom"a, bəziləri isə “50 qəpik” deyilən əraziyə aparılır.

Qeyd edək ki, bazar Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov prospektlərində nəqliyyat vasitələrinin sıxlığının azaldılması və hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə söküləcək. Bazarda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşların çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq, söküntü işlərinin başlanılması bu ilin fevral ayının 1-nə qədər təxirə salınıb.

