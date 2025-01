Ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Afrika Enerji Sammiti çərçivəsində İslam İnkişaf Bankının prezidenti Məhəmməd Əl-Casir ilə ikitərəfli görüş keçirib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verilib.

Onlar COP29-un uğurlarını, xüsusən də Bakının maliyyə hədəfini, eləcə də 1,3 trilyon dollarlıq məqsədə çatmağın yollarını nəzərdən keçiriblər.

