​"Barselona" "Siti"nin ulduzunu istəyir - Futbolçu qərarını verdi

"Barselona" klubu "Mançester Siti"nin futbolçusu Ceremi Dokunu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kataloniya nəhəngi futbolçunu icarəyə götürmək istəyir. "Sport.es" nəşrinin məlumatına görə, təklifdə futbolçunun icarə əsasında mövsümün sonuna qədər “Barselona”da oynaması nəzərdə tutulub. Lakin maliyyə məsələlərinə görə, transferin reallaşması çətinləşə bilər. Futbolçunun yüksək məvacibinin ödənilməsi ilə bağlı klublar arasında fikir ayrılıqlarının ola biləcəyi irəli sürülür. İddialara görə, futbolçu "Mançester Siti"nin əsas heyətində az şans əldə etdiyi üçün klubdan ayrılmağa etiraz etmir.

Qeyd edək ki, Ceremi Doku bu mövsüm "Mançester Siti"də 22 oyunda 6 qola və 7 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Futbolçunun klubu ilə müqaviləsi 2028-ci ildə yekunlaşır.

