Diş həkimi 1500 manatı niyə qaytarmır? - AÇIQLAMA

Bakıda tanınmış diş həkiminin pasiyentdən 1500 manat alıb qaytarmadığı iddia olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə pasiyent sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

İddiaya görə, diş həkimi Zeynal Allahyarov pasiyenti Səbinə Əliyevadan müalicə üçün ilkin ödəniş alıb. Pasiyent klinikadan çıxan zaman isə başqa pasiyent həmin həkimi şikayətə gəlib və o da pulunu geri ala bilmədiyini deyib. Belə olan halda Səbinə Əliyeva müalicə fikrindən daşınıb və bu qərarını həkimə bildirib.

Dr. Zeynal Allahyarov isə sabah ödənilən məbləği geri qaytaracağını söyləyib.

Şikayətçi qeyd edir ki, üstündən iki aya yaxın keçməsinə baxmayaraq, hələ də həkimdən ödədiyi pulu geri ala bilməyib.

Onun sözlərinə görə, diş həkiminin aldatdığı pasiyentlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Səbinə Əliyeva məsələ ilə bağlı polisə də müraciət etdiyini bildirib.

Metbuat.az adıçəkilən diş həkimi Zeynal Allahyarov ilə əlaqə saxlayıb.

O, saytımıza verdiyi açıqlamada bildirib ki, həmin pasiyent endirim vaxtı qeydiyyata yazılıb. Sonra müayinə olunub, ölçüləri alınıb və ona müvəqqəti dişlər hazırlanıb. Lakin sonradan xanım müalicədən imtina edib və başqa həkimlə davam edəcəyini söyləyib:

“Neçə aydır vəkillə sənədlər hazırlamışıq və üç-dörd günə məhkəməyə müraciət edəcəyik. Hüquqi yolla nə qədər pul qaytarmalıyıqsa, hamısı ekspert rəyi əsasında təyin olunacaq. Məhkəmə nə qərar verəcəksə, hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi borcumuzu ödəyəcəyik. Xanım pulun hamısını istəyir. Amma burada işlənən materiallar, görülən işlər var, ölçü götürülübsə, laboratoriya tərəfi var, oradan da materiallar alınıb. Ona görə bu məsələnin ən gözəl yolu qanunlar çərçivəsində həll olunmasıdır”.

Həkim sosial şəbəkələrdə özü haqqında paylaşılan yazılardan da xəbərdar olduğunu qeyd edib:

“Hamı özünə sərf edəni danışır, özünü haqlı sayır. “Facebook”da da paylaşıblar. Heç kim fikirləşmir ki, məsələnin o biri tərəfi də ola bilər. Mənim də ailəm, uşağım var, qohum-əqrabam var. Məni tanımayanlar belə rəy bildirib. Vəkilimə demişəm ki, ora yazanların hamısı haqqında hüquqi tədbir görülsün. Mən heç kimin sağlamlığına zərər yetirməmişəm. Məsələ pul məsələsidirsə, o da qanun necə desə, əməl olunacaq. Bizim tərəfimizdən xanıma 22 düzəltmə diş hazırlanıb, hansı ki, biri 30 manatdır. İşin texniki tərəfi təxminən 680 manat edib. Xanıma məhkəmədə təklif olunacaq ki, 600 manatı çıxılsın, 900 manatı isə ona qaytarılsın. Gələn həftəyədək Xətai Rayon Məhkəməsinə sənədlər veriləcək”.

Z.Allahyarov onu da əlavə edib ki, xanım polisə şikayət etdiyini desə də, ona heç bir hüquq-mühafizə orqanından zəng gəlməyib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.