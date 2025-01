Baş nazir Əli Əsədov bələdiyyə seçkisində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 7 saylı Səbail seçki dairəsinin 2 saylı seçki məntəqəsində səs verib.

