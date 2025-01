Bütün dairələrdə seçkilər normal keçib - Məzahir Pənahov

Bütün dairələrdə seçkilər normal keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov bələdiyyə seçkilərinin yekunları ilə bağlı brifinqdə deyib.

O bildirib ki, ümumiyyətlə MSK-ya heç bir şikayət daxil edilməyib.

“1 589 178 nəfər səs verib. 1 580 532 bülleten sayılıb”.

M.Pənahov qeyd edib ki, 118 seçki dairəsi, 4872 məntəqə hesabat verib.

Onun sözlərinə görə, lider namizədlərin sayı 7 791 nəfərdir. M.Pənahov vurğulayıb ki, 413 bələdiyyə artıq formalaşıb.

Qeyd edək ki, yanvarın 29-u saat 19:00-da Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərində səsvermə başa çatıb. Saat 19:00-a olan məlumata əsasən, bələdiyyə seçkilərində 1 874 810 seçici səsvermə hüququndan istifadə edib, seçici fəallığı 31,45 % olub.

