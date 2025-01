Azərbaycan hərbçiləri şərti düşmənin hədəflərini məhv etdilər

Türkiyənin Qars şəhərində təşkil olunan “Qış təlimi- 2025” hərbi təlimlərində yeni tapşırıqlar icra olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Anadolu” xəbər agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təlim çərçivəsində şərti düşmənin olduğu əraziyə daxilolma tapşırıqları icra edilib. Həmçinin helikopterlərlə şərti düşmənin sığınacaqları dağıdılıb.

Bundan başqa, qışda kəskin hava şəraitində döyüş qabiliyyəti və imkanları yoxlanılıb.

Təlimdə Azərbaycan da daxil olmaqla 199 fərqli ölkədən 12 min 199 nəfərlik şəxsi heyət iştirak edir.

Qeyd edək ki, təlimlər yanvarın 16-da başlayıb. Təlim çərçivəsində müxtəlif manevrlər həyata keçirilir.

