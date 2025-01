Adı “Fənərbaxça” ilə hallanan Ramos qərarını verdi

İspan müdafiəçi Serxio Ramosun yeni komandası bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sevilya"dan ayrıldıqdan sonra heç bir komanda ilə anlaşa bilməyən Serxio Ramosun azad agent kimi Meksika klubu ilə anlşamaq üzrə olduğu deyilir. Məlumata görə, futbolçu Meksikanın “Monterrey” komandasına imza atmaq üzrədir. Ramosun anlaşdığı “Monterrey” Meksika Liqasında 13-cü yerdədir.

Qeyd edək ki, uzun illər “Real Madrid” forması ilə uğurlar qazanan Serxio Ramos daha sonra PSJ və “Sevilya”nın formasını geyinib. Ramosun adı bundan əvvəl “Fənərbaxça” ilə də hallanıb.

