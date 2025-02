Simonyanların interpretasiyası ədaləti təhrif edir - Elçin Mirzəbəyli

Son dövrlərdə Rusiya və Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə, xüsusilə informasiya müharibəsi, siyasi bəyanatlar və regional maraqlar fonunda müəyyən gərginliklər müşahidə olunur. Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəi, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı maraqları və regional təhlükəsizlik məsələləri bu münasibətləri daha da mürəkkəbləşdirir.

Maraqlıdır, vəziyyətin bu cür davam etməsi Cənubi Qafqaza necə təsir edəcək?

Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Rusiyanın hakimiyyət dairələrinə yaxın olan və Rusiya dövlətinin ayrı-ayrı proqramları çərçivəsində maliyyələşdirilən media resurslarında təbliğat terminatorları vasitəsilə Azərbaycana qarşı həqarət yağdırılması ilk növbədə, iki ölkə arasında imzalanmış müttəfiqlik bəyannaməsinin, beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin müddəaları, eləcə də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin fəlsəfəsi ilə ziddiyyət təşkil edir:

“Prinsip etibarilə Rusiya media resurslarında Azərbaycan əleyhinə aparılan ucuz, bəsit təbliğat-təxribat kampaniyaları ikrah doğurmaqdan başqa bir işə yaramır. Bu qəbildən olan davranışlarla nəticə əldə edəcəklərini düşünənlər ən azı XXI əsrin üçüncü onilliyində yaşadıqlarının fərqinə varmalıdırlar. Bu bəsit təfəkkürlə, 37-ci illərin psixologiyası ilə aparılan təbliğat ictimai rəydə çatların yaranmasına zəmin yaradır. Rusiya tərəfindən aparılan təbliğat nəticə etibarilə Azərbaycan ictimai rəyinə müsbət heç nə vermir və əksinə, onsuz da Rusiyanın davranışları ilə bağlı ölkəmizin ictimai rəyində oturuşmuş bir sıra məqamların, bir sıra ziddiyyətlərin yenidən dərinləşməsinə zəmin formalaşdırır. Bu gün dünyadakı ikili standartlardan gileylənən Rusiyanın başqalarına münasibətdə tətbiq etməyə çalışdığı çoxsaylı standartların mahiyyəti Moskvanın beynəlxalq münasibətlər sisteminin ədalətsizliyi ilə bağlı iddiaların üzərinə də kölgə salır. Çünki ədalət bütöv bir anlayışdır, onu Simonyanların və bu qəbildən olan digərlərinin interpretasiyasında istədiyin kimi təqdim edə bilməzsən. Hətta təqdim etsən də, bunu sənin özündən başqa heç kim qəbul etməyəcək”.

Siyasətçi qeyd edib ki, indiki şəraitdə Azərbaycan Hava Yollarına məxsus mülki təyyarənin Rusiya səmasında vurulması faktı ilə bağlı müvafiq hüquqi addımların atılması, cinayətkarların cəzalandırılması və təzminat ödənilməsi əvəzinə, ucuz şouların təşkil edilməsi Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin təməl istiqamətlərinə ziddir:

“Mənəvi-əxlaqi dövlət ədəb-ərkanı baxımından yaxşı anlaşılmayan, təəssüf doğuran və olduqca ziyanlı bir yanaşmadır. Amma bütün bunların hamısını indiki şəraitdə gərginlik kimi qiymətləndirməzdim. Bu məsələyə faktoloji münasibət bəslənilməsinə ehtiyac var. Yəni gərginlik o zaman formalaşa bilər ki, bunun təməlində daha çox ciddi siyasi motivli məqamlar olsun. Hər halda mən iki ölkədə məhz belə məqamların yaradılmasına xidmət edən gərginliyin müşayiət olunduğunu düşünmürəm. Bu prosesin içərisində yer alan Rusiyadakı erməni diasporunun üzvləri və onun mediaya sızmış tör-töküntüləri də aktiv bir şəkildə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirilməsi üçün bütün mümkün addımları atırlar. Şübhəsiz ki, burada yenə də məsuliyyət hazırda informasiya mühitində kifayət qədər sərt qaydalar tətbiq edilmiş Rusiyanın müvafiq orqanlarının üzərinə düşür. Amma proseslərin daha sürətlə inkişaf edəcəyini və ciddi fəsadlara gətirib çıxaracağını gözləmirəm və düşünmürəm ki, yaranmış bu vəziyyət bütövlükdə Cənubi Qafqazdakı proseslərə təsir göstərəcək”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

