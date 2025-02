Kolleclərdə bu ixtisas ləğv olunur - Nazir açıqladı

Kolleclərdə “Müəllimlik” ixtisası tədricən ləğv ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AzTV-yə açıqlama verən Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib.

Nazirin sözlərinə görə, bu addım müəllimlik peşəsində rəqabətliliyi artıracaq.

"Kolleclərdə bəzi fənlər üzrə hazırlıq onsuz da aparılmırdı. Məsələn, kimya, fizika, biologiya və riyaziyyat müəllimləri ali təhsil müəssisələrində hazırlanır. Kolleclərdə isə, əsasən, ibtidai sinif, musiqi, təsviri incəsənət və digər fənn müəllimləri hazırlanır", – deyə nazir qeyd edib.

O bildirib ki, kolleclərdə, əsasən, ibtidai sinif və məktəbəqədər təhsil üzrə müəllim hazırlığı məhdudlaşdırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.