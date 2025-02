2024-cü ildə 147 təhsil müəssisəsi rasionallaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev brifinqdə deyib.

O bildirib ki, məktəblərdə qalan şagirdlər və çalışan işçilərin digər məktəblərə yerləşdirilib.

2025-ci ildə isə 130-a qədər məktəbin rasionallaşdırılması nəzərdə tutulub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

