"Qarabağ Universitetində hazırda 1100-dən artıq tələbə təhsil alir. Gələn il, 2025-2026-cı ildə 1500 tələbənin təhsil alması nəzərdə tutulub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev brifinqdə deyib.

Nazir bildirib ki, 2025-2026-cı təhsil ilində Qarabağ Universitetində tibb fakültəsi açılacaq. Yeni fakültə ərazidə yerləşən xəstəxananın tərkibində yaradılacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



