Nazir təhsilin vəziyyətindən razıdır? - AÇIQLAMA

"Təhsilin hazırkı gedişatından tam narazı və ya razı olmaq olmaz. Burada əsas məsələ dinamikadır".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev brifinqdə deyib.

Nazir bildirib ki, təhsilin inkişafı müsbət istiqamətdədir:

"Əlimizdə olan məlumatlar göstərir ki, ümumilikdə azərbaycan təhsilinin inkişafı müsbət istiqamətdə gedir. Amma arzu olunan səviyyədə olmasına uzun bir yol var. Bu bir prosesdir. Düşünürük ki, zaman etibarilə müxtəlif təhsil pillələrində görülən işlərin nəticəsini görəcəyik".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



