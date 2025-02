Torpağın bir qarışını belə təslim etməyəcəyik - HƏMAS

İordan çayının qərb sahilindəki fələstinlilər nəyin bahasına olursa olsun, torpaqlarının bir qarışını belə təslim etməyəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, HƏMAS israillilərin İordan çayının qərb sahilində yerləşən Quş Etzion qəsəbəsində yeni mənzillər tikməsinə belə reaksiya verib. HƏMAS Siyasi Bürosunun üzvü Harun Nəsirəddin bildirib ki, İsrail 20 ildə ilk dəfə Quş Etzion qəsəbəsində yeni yaşayış məntəqəsi yaradarır. Bununla İsrail İordan çayının qərb sahilinin ilhaq edilməsini intensivləşdirmək istəyir. Onun sözlərinə görə, İsrailin məqsədi fələstinliləri İordan çayının qərb sahilindən və Qəzza zolağından köçürmək planını həyata keçirməkdir. Bu planın Fələstin xalqının qətiyyəti və müqaviməti ilə iflasa uğrayacağını vurğulayan Nəsirəddin bildirib ki, İordan çayının qərb sahilindəki xalq nəyin bahasına olursa olsun, torpaqlarının bir qarışını belə təslim etməyəcək, işğalçıların onları köçürmək iradəsinə boyun əyməyəcəklər.

