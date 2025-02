İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 5 907 nəfər "Azərişıq" istehlakçısı var.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Azərişıq” ASC-nin Enerji Satışı Departamentinin İnformasiya Araşdırma İdarəsinin rəis müavini Rüstəm Quliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, qeyd olunan istehlakçıların 4182 nəfəri əhali, 915-i isə qeyri əhali təşkil edir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

