Sertifikasiyadan keçə bilməyən məktəb direktorları ilə bağlı açıqlama

Elm və Təhsil naziri Emin Əmrullayev açıqlamasında qeyd edib ki, direktor və direktor müavinlərinin sertifikasiyaya cəlb olunması nəzərdə tutulur.

Metbuat.az Redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı açıqlamasında təhsil eksperti Məzahir Məmmədli bildirdi ki, direktorların və müavinlərinin işə qəbulu qaydaları artıq müəyyən təlimatlarla tənzimlənir:

“Direktorlar və müavinlər işə qəbul imtahanını verirlər, daha sonra direktorlar esse müsabiqəsində iştirak edirlər. Ən sonda müsahibə mərhələsi keçirilir. Bilik və bacarıqlara görə bütün normalar ödəndikdən sonra təyinat alırlar".

Ekspertin sözlərinə görə, əvvəldən təyinat almış direktorlarla bağlı müəyyən gərginliklər var.

"Direktor və müavinlərin sertifikasiyaya cəlb olunması məsələyə müəyyən qədər aydınlıq gətirəcək. Bəziləri düşünür ki, əvvəldən fəaliyyət göstərən direktorlar artıq normal idarəetmə sistemi qura bilmirlər. Yəni yeni standartlara cavab vermirlər. Bu mövzu baxımından sertifikasiyaya cəlb olunma məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Bu hal məktəblərdə direktorların yenilənməsinə öz təsirini göstərəcək. Gündəm məsələlərindən biri də məktəb direktorlarının ixtisaslarına görə imtahana cəlb olunması idi. Bu məsələyə də müəyyən aydınlıq gətirildi. Məktəb direktoru sertifikasiyadan uğurlu keçə bilmədikdə, öz fənni üzrə imtahan verib, sertifikasiyadan keçməlidir ki, o gələcəkdə müəllim kimi fəaliyyət göstərə bilsin", - deyə M.Məmmədli qeyd etdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.