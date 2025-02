"Apple" yaxın günlərdə iPhone SE 4-ü təqdim edəcək və ayın sonuna qədər satışa çıxaracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı jurnalist Mark Qurman paylaşıb.

O qeyd edib ki, iPhone SE 4 üçün xüsusi tədbir planlaşdırılmayıb. Apple smartfonu press-reliz şəklində onlayn təqdim edəcək.

Qeyd edilib ki, cihazda Phone 14 dizaynı gözlənilir. Bir çoxları smartfonun təxminən 500 dollara başa gələcəyini proqnozlaşdırırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.