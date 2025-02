Karib dənizindəki Kayman adaları sahillərində 7,6 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb

Kayman adaları, Yamayka, Kuba, Meksika, Honduras, Baham adaları, San-Andres və Providensiya, Beliz, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaraqua və Qvatemala sahilyanı əraziləri üçün sunami xəbərdarlığı edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.