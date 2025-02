Ən yaxşı ər və ata olan 4 BÜRC

Müəyyən bürclərin kişi nümayəndələrinin ideal tərəfdaş olmaq ehtimalının digərlərindən daha yüksək olduğuna inanılır. Onlarla evlilik əsl xoşbəxtlikdir, lakin onlar uşaq böyütməkdə ən yaxşısı deyillər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən ən yaxşı ərlər və atalar olan bürcləri təqdim edir:

Buğa

Buğa kişisi etibarlı və sevən bir yoldaş olmağa qadirdir. Onunla çətinliklə problemlərdən qorxmayacaqsınız. Buğalar sevgi və evliliyə 100% verirlər, lakin bir şərtlə - onlar həqiqətən dəyərli olduqlarını anlamalı və hiss etməlidirlər. Bu bürcün nümayəndələri adətən yaxşı ata olurlar, çünki onlar uşaqlarının qayğısına qalırlar və yalnız həyat yoldaşına kömək etməyə deyil, bütün çətinlikləri onunla bölüşməyə hazırdırlar.

Şir

Şir bürcü kişisi isti xasiyyətli və hətta narsist görünə bilər. Ancaq həyatını həsr etmək istədiyi biri ilə qarşılaşsa, hər şey dəyişir. Bu bürcün nümayəndələri inanılmaz dərəcədə sadiq və etibarlı ərlər ola bilərlər. Şir bürcünün bir uşağı varsa, onun üçün bütün dağları köçürməyə hazırdır.

Əqrəb

Əqrəb kişisi çox vaxt çətin, qapalı və hətta uzaq hesab olunur. Ancaq bu bürcün nümayəndəsi ilə münasibətdə diqqətin azlığından şikayət etmə ehtimalınız yoxdur. Belə bir insanı həyat yoldaşı və ata rolunda çətin ki, tənbəl yaxud laqeyd adlandırmaq olar, ondan tələb olunan hər şeyi edəcək. Yalnız istəklərinizi səsləndirmək və evliliyi rəqabətə çevirməmək vacibdir.

Oğlaq

Oğlaq kişisi hisslər haqqında danışmağı sevmir, amma əslində o, həmişə sevdiyini göstərəcək. Bu bürcün nümayəndələri etibarlılıq və dürüstlüyü qiymətləndirirlər. Oğlaq bürcünün ürəyini əritməyi bacarsanız, o, qayğıkeş ər və ən məsuliyyətli ata olacaq. Münasibətlərdə, eləcə də uşaq tərbiyəsində onlar kompromislərə və məsuliyyət bölgüsünə hazırdırlar, yalnız bütün detalları müzakirə etmək vacibdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.