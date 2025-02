Bakı-Lənkəran qatar reysi nə vaxt açılacaq? - RƏSMİ

Lənkərana dəmir yolu ilə sərnişindaşıma xidmətinin olmaması bölgə sakinləri üçün ciddi narahatlıq doğuran məsələlərdən biridir. Vaxtilə Bakı-Lənkəran istiqamətində sərnişin qatarları fəaliyyət göstərsə də, son illərdə bu xidmət tamamilə dayandırılıb. Uzun məsafəli avtobus səfərlərinin yorucu olduğunu nəzərə alsaq, Bakı-Lənkəran dəmir yolu xəttinin yenidən bərpa edilməsi məsələsi gündəmə gəlir.

Bəs Lənkərana dəmiryolu xəttilə sərnişin daşınması niyə həyata keçirilmir?

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Bəxtiyar Hacıyev Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, hazırda bu istiqamətdə sərnişindaşıma nəzərdə tutulmur:

“Yol infrastrukturu köhnəlib, sərnişindaşımaya yararlı deyil. ADY yol infrastrukturunu yenilədikcə pandemiyadan əvvəl fəaliyyət göstərmiş reyslərin mərhələli şəkildə bərpası həyata keçirilir”, - deyə açıqlamada qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.