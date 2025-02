Avropa nəhəngləri ulduz futbolçu üçün savaşır - Böyük təklif

“Leypsiq”in gənc ulduzu Xavi Simons Avropa nəhənglərinin transfer siyahısındadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Liverpul" və "Mançester Yunayted" futbolçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib. Məşhur jurnalist Kristian Falkın xəbərinə görə, Simonsun müqaviləsi 2027-ci ilə qədər uzadılsa da, “Leypsiq” mövsümün sonunda futbolçuya gələn təklifləri nəzərdən keçirməyə açıqdır. Məlumata görə, “Leypsiq” ötən mövsüm 42 funt-sterlinqə transfer etdiyi futbolçu üçün 100 milyon avroya yaxın pul tələb edir. Bildirilir ki, “Liverpul” hücumameyilli yarımmüdafiəsini gücləndirmək üçün Simonsla müqavilə imzalamaq istəyir. "Mançester Yunayted" də Simonsu heyətinə qatmağı hədəfləyir.

Yeni baş məşqçi Ruben Amorim komandasını 3-4-2-1 sistemində formalaşdırır və Simonsu hücum xəttinə dərinlik qata bilən oyunçu kimi irəli sürür.

