Vətəndaş bu halda krediti ödəməyə bilər - AÇIQLAMA

Vətəndaşın götürdüyü krediti vaxtında ödəyə bilməməsi cəmiyyətdə tez-tez rast gəlinən haldır. Əsasən, insanın gəlirinin sabit olmaması, gözlənilməz şəkildə işsiz qalması və ya sağlamlıq problemləri kimi amillər kredit ödənişlərini yerinə yetirməsində çətinliklər yaradır.

Bu hallarla qarşılaşan vətəndaş nə etməlidir?

İqtisadçı ekspert Fuad İbrahimov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, kreditin yüksək faizini ödəmək qabiliyyətini götürməmişdən əvvəl vətəndaşın bunu ödəyə biləcəyi və ya bilməyəcəyi müəyyən edilməlidir:

“Lakin bəzi hallarda belə olur ki, stabil gəliri olan bir şəxs kredit götürüb və kredit götürdüyü dövrdə işdən çıxarıla bilər, yaxud digər fors-major hal baş verə bilər. Belə vəziyyət yarandıqda ilk növbədə banka müraciət etmək lazımdır. Vətəndaş bankla əlaqə saxlamalı və məsələnin həlli ilə bağlı razılaşma əldə etməlidir. Çünki bu, iki tərəf arasında olan bir prosesdir və hər hansı bir dövlət qurumu müdaxilə edə bilməz. İctimai təşkilatların belə müdaxilə etməsi mümkün deyil. Başqa bir halda vətəndaşın müflisləşməsi baş verə bilər. Əgər ödəniş qabiliyyəti artıq yoxdursa və vətəndaş girov qoyubsa, o girov mübahisə predmetinə çevrilə bilər. Əlavə olaraq, vətəndaşın müflisləşməsi elan olunduqda, rəsmi olaraq əlavə varlığına toxunulmur. Lakin bu statusu əldə etmək üçün müəyyən prosedurlar mövcuddur. Bu, məhkəmə qarşısında sübutlar təqdim edilərək vətəndaşa verilir. Belə olduğu halda, artıq vətəndaş krediti ödəməkdən rəsmi olaraq azad olunur”.

İqtisadçı əlavə edib ki, bəzən kreditin müddətinin uzadılması, faizlərin azaldılması və ya faizlərin tamamilə dondurulması ilə bağlı razılaşmalar əldə oluna bilər:

“Vətəndaş məbləğin mərhələli şəkildə ödənilməsi ilə bağlı da razılaşa bilər. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, pandemiya dövründə bir çox hallarda banklarla vətəndaşlar arasında müstəsna hal kimi belə münasibətlər formalaşmışdı”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.