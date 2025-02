Türk dili bu ölkədə rəsmi dil oldu

İraqın Səlahəddin şəhərində türkcənin rəsmi dil olduğu açıqlanıb.

Metbuat.az bu barədə İraqın Səlahəddin Əyalət Şurasının rəhbəri Adil Sümeydai açıqlama verib. O bildirib ki, türkmənlərin sıx yaşadığı və ikinci ən böyük etnik qrup olan Səlahəddin şəhərində türkcə rəsmi dil kimi qəbul edilib. İraq parlamentinin keçmiş türkmən millət vəkili Fevzi Ekrem Terzinin sözlərinə görə, türk dili ölkədə üçüncü etnik qrup olan türkmənlərin təbii haqqıdır.

Türkcənin rəsmi dil olaraq qəbul edilməsi ilə bağlı addımın Səlahəddin Əyalət Məclisinin türkmən millət vəkili Atıf Tuzlu tərəfindən atıldığını ifadə edən Terzi bildirib ki, Atıf Tuzlunun səylərindən sonra türk dili Türkmənlər arasında rəsmi dil olaraq reallaşıb.

