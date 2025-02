Azərbaycanda sabiq nazirə yeni vəzifə verildi - FOTO

“Aztelekom” MMC-nin “Şimal-Şərq” regional filialının müdiri Nazim Əliyev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, onun yerinə Rövşən Həmid oğlu Məmmədov təyinat alıb. Qeyd edək ki, o, bu təyinatadək “Aztelekom” MMC-nin “Dağlıq Şirvan Regional Filialı”nın müdiri vəzifəsində çalışıb.

Xatırladaq ki, R.Məmmədov Naxçıvan MR-nın sabiq rabitə və yeni texnologiyalar naziri olub. O, Naxçıvan MR-in Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun 2020-ci il martın 4-də imzaladığı sərəncamla vəzifəsindən azad edilib. Daha sonra isə "Aztelekom" MMC-də işə başlayıb.

