Pakistan-Əfqanıstan sərhədində növbəti dəfə silahlı atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atışma nəticəsində Əfqanıstan təhlükəsizlik qüvvələrinin bir əməkdaşı həyatını itirib, 2 nəfər isə yaralanıb.

Pakistan tərəfindən də yaralananlar var.

Ətraflı AzTV-nin sujetində:

