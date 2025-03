Tək valideynlərə böyük dəstək - Yeni fond nəyi dəyişəcək?

Azərbaycanda Aliment Fondunun yaradılması məsələsi müzakirə edilir. Bu fondun məqsədi aliment ala bilməyən uşaqların hüquqlarını qorumaq və onlara maddi dəstək göstərməkdir. Alimentin ödənilməsində gecikmələr və ya imtinalar olduğu hallarda fond vasitəsilə ödənişlərin təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Bu addım aztəminatlı ailələr və tək valideynlər üçün mühüm sosial dəstək mexanizmi ola bilər.

Bəs belə bir fondun yaradılması boşanmaların sayını artıra bilər?

Vəkil Tural Həsənli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, aliment ödəyicisinin ödəmə iqtidarında olmadığı təqdirdə bunun dövlət tərəfindən qarşılanması da bu sahədə olan problemləri tamamilə aradan qaldırmayacaq. Çünki kifayət qədər hallar var ki, aliment ödəyicisinin gəlirlərini müəyyən etmək çətinliklər yaradır və ya aliment ödəyicisi müxtəlif üsullarla bu öhdəliyindən yayınır:

“Aliment fondunun yaradılması eyni zamanda ailə qurmaq məqsədi olmadan formal nikaha daxil olmalara, eləcə də, bundan müəyyən şəxslərin sui-istifadə etmələrinə şərait yarada bilər. Azərbaycanda boşanmaların sayının artmasının səbəbi bir çox hallarda aliment almaq hüququ olan şəxslərin belə bir imkanlarının və gözləntilərinin olmasıdır. Bəzən nikah münasibətlərinə xitam vermək istəyən tərəf yetkinlik yaşına çatmayan uşağın saxlanması, tərbiyəsi və təhsili üçün qanunla öhdəlik kimi müəyyən olunan alimenti alacağına “güvənərək” nikah münasibətlərində dözümsüzlük göstərirlər. Buna görə də ailə münasibətlərinə qəti olaraq xitam vermək qənaətinə gəlirlər. Bəzən qadınlar ailəni qoruyub saxlamaq imkanı olsa da, qəti şəkildə boşanma barədə israr edirlər”.

T.Həsənlinin sözlərinə görə, bəzi hallar aliment fondunun yaradılmasına bəraət qazandırır. Lakin belə bir fond yaradılarsa, bu, elə həyata keçirilməlidir ki, boşanmaların sayının artmasına və bundan sui-istifadəyə zəmin yaratmasın. Bir çox xarici dövlətlərdə belə bir fond yaradılıb.

Vəkil alimentin ödənilməsi ilə bağlı problemlərin hazırda aktual mövzu olaraq qalmaqda davam etdiyini də qeyd edib:

“Nikah münasibətlərinə xitam verildikdən sonra növbəti aktual problem alimentin ödənilməməsi ilə bağlı olur. Alimentin borclu tərəfindən vaxtında ödənilməməsi və ya ödənişdən boyun qaçırılması, yaxud da borclunun icra qurumlarından gizlənməsi, olduğu yerin müəyyən olunmaması, ölkə hüdudlarından kənarda olması, gəlirlərini gizlətməsi və s. kimi hallar müvafiq məhkəmə qərarlarının icra edilməsinə ciddi maneələr yaradır”.

