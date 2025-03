Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı şəhəri, Nizami rayonunda yerləşən Neft Emalı Zavodunun ərazisində yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

Yanğından görüntülər yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

