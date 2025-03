Vergi ödəməyən blogerlər cəzalandırılacaq? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda çox sayda bloger və influenser fəaliyyət göstərir ki, sosial mediada geniş auditoriyaya sahibdirlər. Baxmayaraq ki, onların reklam və sponsorlardan əldə etdikləri qazanc kifayət qədər yüksəkdir, ancaq onların əksəriyyəti rəsmi olaraq vergi ödəmirlər.

İqtisadçı ekspert Günay Hüseynova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, digər ölkələrdən fərqli olaraq, bizdə bloger fəaliyyəti ilə bağlı konsept tamamən fərqlidir:

“İnsanlar, əsasən hansısa sahədə daha asan qazanc görürsə, həmin istiqamətə yönəlir. Bizdə konseptin fərqli olması isə budur ki, savadı oldu və ya olmadı, cəmiyyətə uyğundur, yaxud deyil, hərə əlinə bir telefon alıb çəkir. Təbii ki, bəzi blogerlər var ki, turizm, səyahət, dünya ölkələri, maraqlı məlumatlar haqqında paylaşılan video və ya adi paylaşımları daha faydalıdır. Blogerlərin əsasən qazancları reklamdandır. Fiziki şəxslərin sosial şəbəkədən pul qazanması sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan qazancdır”.

İqtisadçı vergilərlə bağlı son zamanlar uğurlu işlərin görüldüyünü bildirsə də, əskik tərəflərin də olduğunu istisna etməyib:

“Düşünürəm ki, yaxın zamanda bununla da bağlı tədbir görülər. Sıravi vətəndaş hansısa məhsulu aldıqda vergisini ödəyirsə, 1 saat ərzində minlərlə pul qazanan bloger nə üçün ödəmir? Bu gün istənilən şəxs vergi ödəmədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərmi? Xeyr, cərimə yazılar, üstəlik prosedur gərəyi obyekt də möhürlənər. 400 manat minimum əmək haqqı alan vətəndaşdan vergi tutulursa, blogerdən də tutulmalıdır. Əks halda asan qazanc yolu kimi hamı oturar evində, gündə 1 ya 2 saat paylaşım, ya reklam edər, gedib ayın 30 günü ən yaxşı halda 8 saat işləməz”.

G.Hüseynova qeyd edib ki, hansısa fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər Dövlət Vergi Xidmətindən qeydiyyatdan keçməli, VÖEN almalı, gəlirinə uyğun vergisini verməlidir:

“Bununla belə, reklam üçün ödəniş verən tərəf də məsuliyətə cəlb olunmalıdır. Tərəflər arasında qarşılıqlı faktura kəsilməli, ödənişlər rəsmi şəkildə bank vasitəsi ilə aparılmalıdır”, - deyə ekspert əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.