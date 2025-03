Sumqayıtda baş verən yanğın söndürüldü - Yenilənib

Sumqayıtda narkomanlar üçün nəzərdə tutulmuş Reabilitasiya Mərkəzində yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir kİ, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürənləri və texnikası cəlb olunub.

Yanğın söndürülüb, hazırda soyutma işləri aparılır.

***

Sumqayıtda Reabilitasiya Mərkəzində baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürənləri tərəfindən hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır.

***

Sumqayıtda yanan tikilinin narkotik istifadələri üçün Reabilitasiya Mərkəzi olduğu məlum olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tədbirlər həyata keçirir.

***

Sumqayıtda tikilidə yanğın başlayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə 2 nömrəli Şəhər Xəstəxanası yaxınlığında tikilidə qeydə alınıb.

Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürənləri və texnikası cəlb olunub.

FHN-dən fakt təsdiqlənib.

Bildirilib ki, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

