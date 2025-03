Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur - ŞƏRH

"Cənab Prezidentin Türkiyəyə səfəri böyük əhəmiyyət daşıyır. Hazırda regionda və dünyada mühüm proseslər gedir. Bu baxımdan məsləhətləşmələrə hər zaman olduğu kimi ehtiyac var."

Bunu politoloq İlyas Hüseynov Metbuat.az-a açıqlamasında İlham Əliyevin Ankaraya səfərindən danışarkən deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda beynəlxalq münasibətlər sistemində də turbulent bir dövr yaşanır:

“Belə bir həssas məqamda Azərbaycanın və Türkiyənin ortaq fikirləri, dostluq, qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri xüsusilə vurğulanmalıdır. Naxçıvan qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda enerji sahəsindəki münasibətlərimizi daha da dərinləşdirir. Cənab Prezident İlham Əliyev öz çıxışında Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə əlaqədar bölgədə yaranan geosiyasi vəziyyət haqqında söylədiyi fikirlər çox qiymətlidir və bu, regionda maraqları olan qüvvələrə bir mesajdır”.

İ.Hüseynov hesab edir ki, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq bugünkü reallıqlarda yeni bir mərhələyə qədəm qoyur:

“Türk dünyasının iki müdrik lideri - cənab Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yeni bir tarix yazırlar. Bu tarix dövlətlərimizin və xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasına xidmət edir. Qlobal əhəmiyyət kəsb edən enerji və nəqliyyat layihələrimiz böyük bir coğrafiyada sülhü və təhlükəsizliyi dəstəkləyir. Hesab edirəm ki, Orta Dəhliz və Zəngəzur Dəhlizinin tam miqyasda istifadəyə verilməsi Azərbaycana və Türkiyəyə yeni iqtisadi dividentlər gətirəcəkdir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.