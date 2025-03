“Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022–2026-cı illər üçün Dövlət Proqramının müddəti uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərarla proqramın müddəti daha iki il uzadılıb.

Eyni zamanda doktorantura səviyyəsi üzrə şəxslər də Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil ala biləcəklər.

